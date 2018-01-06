Компанию Харви Вайнштейна продадут за 500 миллионов долларов

Кинокомпания Weinstein Company, которую основали братья Боб и Харви Вайнштейны, будет продана за 500 миллионов долларов. Продажа связана с финансовыми проблемами, которые возникли после скандала с сексуальными домогательствами вокруг Харви Вайнштейна.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В числе претендентов на покупку - компании Sony Pictures Entertainment и Metro-Goldwyn-Mayer, а также студия Lions Gate и компания Killer Content.

Известно, что Харви Вайнштейн был уволен руководством компании сразу же после того, как были опубликованы первые материалы о его непозволительном поведении. Однако брат продюсера до последнего отрицал, что Weinstein Company будет продана.

Напомним, результаты двух расследований в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна были отправлены полицейским департаментом Беверли-Хиллз в прокуратуру.

Известно, что кинематографист подозревается в изнасиловании.

Издание сообщает, что дела были переданы в прокуратуру Лос-Анджелеса. По мнению авторов, эти действия являются «огромным шагом» и «ни одно предыдущее уголовное расследование против Вайнштейна не зашло так далеко».

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Представителям прокуратуры придется выяснить, достаточно ли собрано доказательств для того, чтобы предъявить обвинения Вайнштейну .