Курс Ethereum взлетел выше тысячи долларов

Курс Ethereum взлетел выше тысячи долларов

Курс криптовалюты Ethereum, которая еще полгода назад стоила меньше 200 долларов, превысил отметку в 1 тысячу долларов.

Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Рекорд был установлен сегодня, 5 января. Цена одного коина достигала максимума в 1075 долларов. По состоянию на 17:20 Ethereum торгуется в районе 1029 долларов за "монету"

Напомним, с 1 января 2018 года вступил в силу законопроект, подписав который президент США Дональд Трамп закрыл налоговую лазейку, которая позволяла трейдерам избегать уплаты налогов при совершении сделок по обмену криптовалют. 

Ранее в ЕС заговорили о регулировании рынка криптовалют. Так, Европейская комиссия призвала трех финансовых регуляторов ЕС срочно обновить финансовые правила, чтобы справиться с нестабильностью самой популярной криптовалюты Bitcoin. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, финансовые регуляторы должны составить новые планы "в срочном порядке... на фоне последних рыночных перемен".




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