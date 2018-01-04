В 2017 году производство стали в Украине сократилось на 12%
В 2017 году предприятия горно-металлургического комплекса Украины (с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей, находящихся на неконтролируемых территориях) произвели: 20 млн т чугуна (85% от аналогичного периода 2016 г.), 21,3 млн т стали (88% от 2016 г.), 18,4 млн т проката (86% от 2016 г.).
Такие данные обнародовало объединение предприятий Укрметаллургпром.
В частности, в декабре минувшего года металлурги произвели 1,87 млн т чугуна (103% относительно ноября 2017 г.), 1,88 млн т стали (100,4%), 1,7 млн т проката (107%).
"Снижение общего уровня выпуска основных видов продукции за 12 месяцев 2017 г. стало следствием потери части мощностей на неподконтрольной Украине территории, частичного падения экспортных цен на металлопрокат в последнем квартале", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, в ноябре 2017 года Украина выплавила 1,85 млн т стали, что позволило стране удержать 13 позицию в рейтинге мировых производителей стали.
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04.01.2018 13:10