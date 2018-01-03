Украина в течение 2017 года увеличила импорт газа почти на 27%

Украина в течение 2017 года увеличила импорт газа почти на 27%

Украина в течение 2017 года импортировала 14,1 млрд куб.м газа, что на 26,8% больше, чем годом ранее, передает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".

"Всего из словацкого, венгерского и польского направлений транспортировано 14,1 млрд м3, что на 26,8% больше, чем в прошлом году и является рекордным за всю историю функционирования украинской ГТС", - говорится в сообщении.

При этом, по данным ПАО, в Украине в прошлом году было всего добыто 20,8 млрд куб. м газа, что на 620 млн куб.м или 3,1% больше, чем в 2016 году.

Напомним, транзит роSSийского газа по итогам года может достичь 93-94 млрд куб. м.




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