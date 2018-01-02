Великобритания планирует создать национальную криптовалюту

Великобритания планирует создать национальную криптовалюту

Центральный Банк Великобритании в 2018 году может разрешить создание и введение в обращение национальной криптовалюты.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя регулятора.

Отмечается, что в 2015 году Банк Англии создал специальный отдел, специалисты которого изучают возможность создания криптовалюты.

Как пишет The Telegraph, она должна быть привязана к национальной валюте Великобритании - фунту стерлингов.

Прогнозируется, что национальная криптовалюта, в случае введения в оборот, позволит британским подданным отказаться от обычных банков и хранить свои деньги в цифровой форме.

Напомним, ранее сообщалось, создатели первой белорусской криптовалюты - талера - в январе 2018 года планируют вывести ее на международные биржи.




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