Германия, Великобритания, Польша: зарплата беженцев и нюансы трудоустройства

Рано или поздно работа за границей находится для всех украинцев, которые ее ищут. Однако зарплата беженцев всюду разная. Причем она отличается не только в разных странах, но и в одной стране можно трудоустроиться удачно, а можно кое-как. Германия, Великобритания, Польша и другие страны предлагают разную работу беженцам и разную зарплату. При этом очень многое будет зависеть от умения правильно составить резюме и, в общем, от умения выгодно себя продать.

За три месяца войны Украину покинуло более 6 миллионов граждан. Некоторые из них уже вернулись домой, однако большинство остается за границей. В каждой стране есть своя программа помощи беженцам, которой могут воспользоваться украинцы. Однако размер этой помощи оставляет желать лучшего. Поэтому многие украинцы ищут работу за границей, чтобы не отказывать себе во всем и даже помогать родным, которые остались в Украине.

По информации портала olx.ua, в десятку стран, которые предлагают наибольшее количество вакансий для беженцев из Украины, входят такие:

Польша – 32,5 тыс. грн (средняя зарплата, которую указывают в объявлении, обычно это уже "чистая" зарплата)

Германия – 85 тыс. грн

Израиль – 85 тыс. грн

Чехия – 75 тыс. грн

Великобритания – 75 тыс. грн

Венгрия – 23,75 тыс. грн

Литва – 37,5 тыс. грн

Нидерланды – 55,4 тыс. грн

Болгария – 25 тыс. грн

Словакия – 36 тыс. грн

По словам HR-эксперта Татьяны Пашкиной, украинцам предлагают разные вакансии: от работы в агросекторе и сфере обслуживания до трудоустройства программистами, фармацевтами и диджитал-маркетологами.

Исход поисков работы зависит от трех составляющих:

квалификации и профессиональных навыков, которые есть у беженца;

знания языка страны, в которой беженец ищет работу. В некоторых случаях будет преимуществом и знание английского, который понадобится во многих сферах;

умения себя подать.

"Чем выше квалификация и уровень прикладных знаний, тем больше шансов на достойную работу, например, с хорошим английским и навыками маркетолога", — говорит налоговый консультант Александра Томашевская.

И если над первой и второй составляющими, попав за границу, уже поздно работать (они либо есть, либо их нет), то над третьей стоит поработать. Особенно, что касается составления резюме. Конечно, его могут помочь составить волонтеры. Однако волонтеры – чужие люди, которые в течение дня помогают десяткам разных беженцев, и никто из них не знает ваших сильных сторон как профессионала, и взятых вами на прежнем месте работы трудовых вершин.

Что стоит и чего не стоит писать в резюме

В резюме нужно указывать все, что вы умеете по предлагаемой вакансии.

Если же ваши умения лежат в иной плоскости (например, дома вы работали журналистом в украинском печатном издании, а за границей претендуете на вакансию сборщика мебели), то упоминать о ваших журналистских навыках ни к чему.

Не пишите в отклике на резюме, что вы ищете любую работу.

"Наши люди плохо умеют искать работу. Не стоит писать, что ищешь "любую" работу, потому что нет "любых" вакансий, нужно указать, что конкретно умеешь и можешь. Также не стоит перечислять навыки, не помогающие в поиске работы", — отмечает Александра Томашевская.

По словам Томашевской, за границей охотнее берут даже на самую простую работу человека хоть с какими-то конкретными навыками, а не того, кто знает понемногу обо всем.

И еще один совет соискателям работы: не обманывайте в резюме и не перехваливайте себя. Ложь очень быстро вскроется. Скорее, еще на этапе собеседования. А потому, лучше оценивать свои скиллы объективно.

Напомним, стало известно, какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам во время войны.