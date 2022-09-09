Мінімальна зарплата в Україні у 2023 році не збільшиться - Мінфін

Сьогодні стало відомо, що влада не планує збільшувати розмір мінімальної зарплати в Україні в 2023 році. Мінфін ухвалив шокуюче рішення, незважаючи на стрімку інфляцію.

Мінімальна зарплата в Україні у 2023 році не збільшиться: Мінфін ухвалив шокуюче рішення

У пресслужбі відомства зазначили, що у пріоритеті на наступний рік – сектор оборони та безпеки, а також – соціальні зобов'язання перед населенням. Таким чином мінімальна зарплата залишиться на рівні грудня поточного року.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличов повідомив, що наступного року витрати на соціальне та пенсійне забезпечення не зменшуються, а деякі навіть буде підвищено. На забезпечення житлом ветеранів війни виділять близько 5,5 млрд грн. Планується забезпечення своєчасної виплати зарплат освітянам та медикам, а також допомог та пенсій.

Нагадаємо, що про заморожування прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати раніше говорила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

"Я не впевнена, що наш бюджет сьогодні зможе потягнути зміну стандартів – таких, як мінімальна зарплата та прожитковий мінімум, і я поясню чому. Тому що це не лише збільшення стандарту, а й збільшення фіскального навантаження на роботодавців", - зазначила вона.

Мінімальна зарплата в Україні у 2023 році не збільшиться: Мінфін ухвалив шокуюче рішення

Як відомо, мінімальна зарплата українців підвищиться наступного місяця. Так, з жовтня вона становитиме 6700 грн. Також збільшиться мінімальний страховий внесок (ЄСВ). Нацбанк прогнозує зниження інфляції до 20,7% наступного року, а 2024-го – до 9,4%.

Як відомо, третина мешканців України після повномасштабного вторгнення російських окупантів залишилася без роботи. Вони масово шукають місця, але попит зараз у десятки разів перевищує пропозицію. Раніше повідомлялося, в яких містах найбільше вакансій та найвищі зарплати.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
Дефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця рокуДефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця року
Ціни на свинину в Україні зростатимуть: названо причиниЦіни на свинину в Україні зростатимуть: названо причини
Віялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатисяВіялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатися
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
Продаж валюти: Нацбанк змінив правилаПродаж валюти: Нацбанк змінив правила
Блок рекламы


Похожие новости
Активи Дерипаски, Ротенберга та Фрідмана в Україні залишаються у безпеці – ШабунінАктиви Дерипаски, Ротенберга та Фрідмана в Україні залишаються у безпеці – Шабунін
Яйця та овочі в лідерах: що подорожчало в Україні найбільше за останній місяцьЯйця та овочі в лідерах: що подорожчало в Україні найбільше за останній місяць
Російський олігарх Михайло Фрідман пропонує Україні $1 млрд в обмін на зняття санкцій - WSJРосійський олігарх Михайло Фрідман пропонує Україні $1 млрд в обмін на зняття санкцій - WSJ
Зарплати в Україні: скільки платять працівникам сільськогосподарської сфериЗарплати в Україні: скільки платять працівникам сільськогосподарської сфери
Ціни на продукти: чи подешевшає картопля в УкраїніЦіни на продукти: чи подешевшає картопля в Україні
Держбюджет на 2023 рік: Мінфін зробив «крок назад» щодо мінімальної зарплатиДержбюджет на 2023 рік: Мінфін зробив «крок назад» щодо мінімальної зарплати
Робота в Україні: топ-5 міст, де найбільше популярних вакансій та найвищі зарплатиРобота в Україні: топ-5 міст, де найбільше популярних вакансій та найвищі зарплати
В Україні арештували активи відомої мережі парфумерних магазинів на 420 млн грнВ Україні арештували активи відомої мережі парфумерних магазинів на 420 млн грн
McDonald's відновлює роботу в Україні: у ресторани Києва та Львова почали завозити їжуMcDonald's відновлює роботу в Україні: у ресторани Києва та Львова почали завозити їжу
Обмінникам в Україні доведеться платити більше податків: подробиці нового законопроєктуОбмінникам в Україні доведеться платити більше податків: подробиці нового законопроєкту
Последние новости
Подгружаем последние новости