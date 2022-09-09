Мінімальна зарплата в Україні у 2023 році не збільшиться - Мінфін

Сьогодні стало відомо, що влада не планує збільшувати розмір мінімальної зарплати в Україні в 2023 році. Мінфін ухвалив шокуюче рішення, незважаючи на стрімку інфляцію.

У пресслужбі відомства зазначили, що у пріоритеті на наступний рік – сектор оборони та безпеки, а також – соціальні зобов'язання перед населенням. Таким чином мінімальна зарплата залишиться на рівні грудня поточного року.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличов повідомив, що наступного року витрати на соціальне та пенсійне забезпечення не зменшуються, а деякі навіть буде підвищено. На забезпечення житлом ветеранів війни виділять близько 5,5 млрд грн. Планується забезпечення своєчасної виплати зарплат освітянам та медикам, а також допомог та пенсій.

Нагадаємо, що про заморожування прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати раніше говорила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

"Я не впевнена, що наш бюджет сьогодні зможе потягнути зміну стандартів – таких, як мінімальна зарплата та прожитковий мінімум, і я поясню чому. Тому що це не лише збільшення стандарту, а й збільшення фіскального навантаження на роботодавців", - зазначила вона.

Як відомо, мінімальна зарплата українців підвищиться наступного місяця. Так, з жовтня вона становитиме 6700 грн. Також збільшиться мінімальний страховий внесок (ЄСВ). Нацбанк прогнозує зниження інфляції до 20,7% наступного року, а 2024-го – до 9,4%.

Як відомо, третина мешканців України після повномасштабного вторгнення російських окупантів залишилася без роботи. Вони масово шукають місця, але попит зараз у десятки разів перевищує пропозицію. Раніше повідомлялося, в яких містах найбільше вакансій та найвищі зарплати.