Великобритания гарантировала Украине $450 млн займа

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подписала гарантию на 450 млн долларов по ссуде Всемирного банка для Украины. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба посольства Великобритании в Украине.

«Великобритания гарантировала 450 млн долларов с 1,5 млрд долларов займа Всемирного банка для Украины, чтобы поддержать обеспечение жизненно важных государственных услуг. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подписала гарантию из Киева », – говорится в сообщении.