Великобритания гарантировала Украине $450 млн займа

Деньги пойдут на обеспечение государственных услуг

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подписала гарантию на 450 млн долларов по ссуде Всемирного банка для Украины. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба посольства Великобритании в Украине.

«Великобритания гарантировала 450 млн долларов с 1,5 млрд долларов займа Всемирного банка для Украины, чтобы поддержать обеспечение жизненно важных государственных услуг. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подписала гарантию из Киева», – говорится в сообщении.

Вчера Великобритания гарантировала $450 миллионов из $1,5 миллиарда займа @worldbank для Украины, чтобы поддержать обеспечение жизненно важных государственных услуг. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подписала гарантию из Киева ????

— UK in Ukraine ???? (@UKinUkraine) June 8, 2022


Юлия Лавришин, ZN.ua





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