Вступил в силу закон о моратории на продажу сельхозземель в 2018 году
Сегодня, 1 января 2018 года, вступил в силу закон Украины о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель в стране до 1 января 2019 года.
Закон опубликовали во вторник в официальной парламентской газете "
Документ продлевает до 1 января 2019 года действие моратория на продажу или отчуждение иным способом земель сельскохозяйственного назначения.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Отметим, мораторий на продажу земли в Украине действует с 2002 года.
Напомним, что Верховная Рада поддержала в целом закон №
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