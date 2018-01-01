Вступил в силу закон о моратории на продажу сельхозземель в 2018 году

Сегодня, 1 января 2018 года, вступил в силу закон Украины о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель в стране до 1 января 2019 года.

Закон опубликовали во вторник в официальной парламентской газете " Голос Украины ".

Документ продлевает до 1 января 2019 года действие моратория на продажу или отчуждение иным способом земель сельскохозяйственного назначения.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Отметим, мораторий на продажу земли в Украине действует с 2002 года.