Вступил в силу закон о моратории на продажу сельхозземель в 2018 году

Вступил в силу закон о моратории на продажу сельхозземель в 2018 году

Сегодня, 1 января 2018 года, вступил в силу закон Украины о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель в стране до 1 января 2019 года.

Закон опубликовали во вторник в официальной парламентской газете "Голос Украины".

Документ продлевает до 1 января 2019 года действие моратория на продажу или отчуждение иным способом земель сельскохозяйственного назначения.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Отметим, мораторий на продажу земли в Украине действует с 2002 года.

Напомним, что Верховная Рада поддержала в целом закон № 7350 о продлении на год моратория на продажу сельскохозяйственных земель. За проголосовали 236 народных депутатов.




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