Президент подписал закон о лимите на «3 посылки в месяц» из-за рубежа

В редакции закона ко второму чтению в ст. 196.1.17 Налогового кодекса «Операции, не являющиеся объектом налогообложения», после проголосованных парламентом 21 декабря редакционных уточнений, формулировка звучит так: [не облагается пошлиной — ред.] «ввоз на таможенную территорию на адрес одного получателя (физического лица) в первых трех международных почтовых отправлениях и/или международных экспресс-отправлениях на протяжении одного календарного месяца товаров, суммарная фактурная стоимость которых в каждом из отправлений не превышает 150 евро«. Таким образом, в этой редакции снята двусмысленность трактовки общей стоимости беспошлинных посылок, о которой мы писали ранее. , пишут AIN.UA

Еще один важный вопрос: когда именно вступает в силу эта норма законопроекта? В общем, он должен вступить в силу с 1 января 2018 года. Но в «Переходных положениях» документа отдельно оговорено, что нормы, вносящие изменения в ст. 196.1.17, вступают в силу с января 2019 года. Это логично, ведь у таможенных органов и логистов пока нет инструментов, которые могли бы контролировать поступления таких посылок.

«Остается непонятным, кто и каким образом для целей расчета НДС должен считать посылки, которые получает физлицо, и стоимость таких посылок. Это означает, что до 2019 года законодатели должны будут определиться по механизму реализации принятой нормы», — отмечала ранее Инна Хомич, директор по правовым вопросам «Нова Пошта-Центр», комментируя принятый проект закона.

Ранее мы публиковали комментарии представителей логистических компаний о том, как эта норма повлияет на пользователей и рынок — многие считают, что влияние будет преимущественно негативным. Игорь Смелянский, и.о. главы «Укрпошта» подчеркивал, что после сокращения беспошлинного лимита с $200 до 22 евро в Беларуси объем импортных «мелких пакетов» уменьшился с плановых 24 млн штук до фактических 12 млн штук. Также пока неясно, как власти будут следить за «четвертой посылкой» в каждом конкретном случае. Идея была в том, чтобы создать базу получателей посылок (по ИНН), которая должна работать в онлайн-режиме и объединять всех игроков логистического рынка.