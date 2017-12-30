В Венесуэле загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод (ФОТО)

В Венесуэле загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод (ФОТО)

Пожар произошел на самом крупном в Венесуэле нефтеперерабатывающем заводе Amuay.

Об этом передает местное издание El Nacional.

В среду стало известно о мощном взрыве на одном из крупнейших венесуэльских НПЗ Cardon в штате Фалькон. Два человека были ранены, причем один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени. 

Причины и масштабы пожара пока не известны.

Отметим, Венесуэла сейчас испытывает нехватку бензина в разных штатах страны. ЧП на крупных НПЗ могут усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.




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