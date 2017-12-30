ЕБРР выделил 150 млн евро для строительства колеи в Украине
Речь идет о возведении пути, который пролегает через Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.
Сегодня "Укрзализныця" подписала с Европейским банком реконструкции и развития соглашение о предоставлении кредита в размере 150 млн евро для строительства колеи Долинская-Николаев-Колосовка. Об этом сообщили на сайте Мининфраструктуры.
"ЕБРР предоставляет кредит в размере 150 млн евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев - Колосовка. Соответствующее соглашение было подписано 30 декабря", - говорится в сообщении.
Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 300 млн евро. Остальные 150 млн предоставит Европейский инвестиционный банк, с которым подписали соответствующее соглашение в декабре прошлого года.
По словам министра Мининфраструктуры Владимира Омеляна, реализация проекта позволит повысить пропускную способность железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка, пролегающий по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. Это должно позволить увеличить скорость движения грузовых поездов на 20-25%, что уменьшит срок перевозок и снизит эксплуатационные расходы.
Напомним, ранее УЗ позволили самой устанавливать тарифы на грузовые вагоны.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
30.12.2017 15:01