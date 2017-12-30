ЕБРР выделил 150 млн евро для строительства колеи в Украине

Речь идет о возведении пути, который пролегает через Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.

ЕБРР выделил 150 млн евро для строительства колеи в Украине
Фото: zdr.gudok.ru

Сегодня "Укрзализныця" подписала с Европейским банком реконструкции и развития соглашение о предоставлении кредита в размере 150 млн евро для строительства колеи Долинская-Николаев-Колосовка. Об этом сообщили на сайте Мининфраструктуры.

"ЕБРР предоставляет кредит в размере 150 млн евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев - Колосовка. Соответствующее соглашение было подписано 30 декабря", - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 300 млн евро. Остальные 150 млн предоставит Европейский инвестиционный банк, с которым подписали соответствующее соглашение в декабре прошлого года.

По словам министра Мининфраструктуры Владимира Омеляна, реализация проекта позволит повысить пропускную способность железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка, пролегающий по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. Это должно позволить увеличить скорость движения грузовых поездов на 20-25%, что уменьшит срок перевозок и снизит эксплуатационные расходы.

Напомним, ранее УЗ позволили самой устанавливать тарифы на грузовые вагоны.


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