Одно - для ДТЭК, другое - для "Центрэнерго".

28 и 28 декабря в Украину прибыли два балкера с американским углем. Судно OCEANUS доставило 60,4 тыс. тонн энергетического угля для холдинга ДТЭК, а судно WOOLLOOMOOLLOO – 73,4 тыс. тонн для ПАО "Центренерго".

Об этом сообщила пресс-служба порта "Южный", где проходит разгрузка.

Фото: port-yuzhny.com.ua

Фото: port-yuzhny.com.ua

С мая 2017 года в порту разгрузили уже 847 тыс. тонн угля для ДТЭЦ и 412,5 тыс. тонн для "Центрэнерго".