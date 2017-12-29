В Украину прибыли два балкера с американским углем

Одно - для ДТЭК, другое - для "Центрэнерго".

28 и 28 декабря в Украину прибыли два балкера с американским углем. Судно OCEANUS доставило 60,4 тыс. тонн энергетического угля для холдинга ДТЭК, а судно WOOLLOOMOOLLOO – 73,4 тыс. тонн для ПАО "Центренерго".

Об этом сообщила пресс-служба порта "Южный", где проходит разгрузка.

Фото: port-yuzhny.com.ua
Фото: port-yuzhny.com.ua

С мая 2017 года в порту разгрузили уже 847 тыс. тонн угля для ДТЭЦ и 412,5 тыс. тонн для "Центрэнерго".

Напомним, что государственная "Центрэнерго" покупает в США уголь-антрацит, тогда как ДТЭК импортирует уголь газовой группы.


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