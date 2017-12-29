В Украину прибыли два балкера с американским углем
Одно - для ДТЭК, другое - для "Центрэнерго".
28 и 28 декабря в Украину прибыли два балкера с американским углем. Судно OCEANUS доставило 60,4 тыс. тонн энергетического угля для холдинга ДТЭК, а судно WOOLLOOMOOLLOO – 73,4 тыс. тонн для ПАО "Центренерго".
Об этом сообщила пресс-служба порта "Южный", где проходит разгрузка.
С мая 2017 года в порту разгрузили уже 847 тыс. тонн угля для ДТЭЦ и 412,5 тыс. тонн для "Центрэнерго".
Напомним, что государственная "Центрэнерго" покупает в США уголь-антрацит, тогда как ДТЭК импортирует уголь газовой группы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
29.12.2017 08:14
29.12.2017 08:15