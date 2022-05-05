Вместе с гумпомощью в Украину пытались ввезти тысячи пар новой обуви стоимостью более 2 млн грн, - ГТСУ

По официальной информации итальянского отправителя, груз не указали в товаросопроводительных документах по ошибке.

На таможенном посту "Тиса" закарпатские таможенники задержали грузовик, перевозивший вместе с гумпомощью новую обувь стоимостью более 2 млн. грн. В товаросопроводительных документах груз не указали.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

"При прохождении таможенных процедур водитель грузовика предоставил товаросопроводительные документы, согласно которым в адрес одной из церквей на Николаевщине направлялась гуманитарная помощь из Италии. В частности еда, одежда, средства гигиены, матрасы, одеяла, игрушки и т.д. В то же время в ходе проверки инспекторы таможенного поста обнаружили много картонных коробок, находившихся на 15 поддонах, с товаром иностранного производства, не указанным в документах. В подсчете – 2259 пар резиновых сапог и тапочек для взрослых и детей (разных размеров и ассортимента)", - рассказали в ГТС.

Фото: Пресслужба ДМСУ

Фото: Пресслужба ДМСУ

Фото: Пресслужба ДМСУ

Водитель об обуви узнал от таможенников, говорят в госслужбе. Итальянский отправитель заявил, что тысячи пар обуви не указали в документах по ошибке.

"Сейчас незадекларированный товар изъят до решения суда, а окончательную общую стоимость обуви определит специалист-эксперт. По цене в интернет сети ориентировочная стоимость указанной партии обуви составляет более 2 млн грн", - добавили в Гостаможслужбе.