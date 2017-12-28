Хорватська «Crosco» отримає ще півмільярда «Укргазвидобування» за буріння на Харківщині й Полтавщині

ПАТ «Укргазвидобування» 22 грудня за результатами тендеру замовило компанії «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» (Хорватія) роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником на 14,30 млн євро, або 480,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили буріння шести газоконденсатних свердловин у Харківській та Полтавській областях до кінця 2019 року: трьох на Ланнівському ГКР і трьох на Мелихівському ГКР.

Орієнтовно 12 лютого бурова бригада з 52 осіб почне роботи, у тому числі мобілізацію/демобілізацію, монтування/демонтування і переміщення стаціонарного наземного бурильного верстату на відстань до 30 км та власне буріння свердловин.

На добу використовуватимуть 5 500 л не вказаного виду палива по 0,75 євро, або 24,85 грн. за літр.

Ще вісім компанії пропонували від 20% до п’яти разів нижчі ціни, але їх відхилили. ТОВ «Вікторіос Компані» вчасно не надіслало на електронну адресу замовника скановані документи і не надало оригінали. Заявки ТОВ «Північгазресурс», ТОВ «Спецмехсервіс» і «Drilling Energy Technics Limited» (Британія) не відповідали вимогам тендеру, а ТОВ «Полтавське підприємство бурових робіт», ДочП «Сміт Юкрейн», ТОВ «Полтава Сервiсиз» і ДП «Республіканське унітарне підприємство «Виробниче об’єднання «Бєлоруснєфть» відмовились від підписання договору.

Британська «Drilling Energy Technics Limited» вимагала пояснити підстави відхилення. Тож замовник у листі перерахував претензії до сертифікатів, договорів про консультації, звітів про інспекцію обладнання тощо.

Дорожчими конкурентами були ТОВ «Горизонти», ПАТ «Національна акціонерна компанія «Надра України», «KCA Deutag Drilling GmbH» (Німеччина) і «G-Drilling SA» (Польща).

Власником компанії «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» є хорватська «INA d. d.», а кінцевими бенефіціарами – угорська «MOL Plc» (49,08%), Республіка Хорватія (44,84%) та приватні й інституційні інвестори (6,08%). Влітку «Укргазвидобування» замовило їй аналогічних робіт на 792,58 млн грн., причому паливо тоді коштувало в євро стільки ж.

У 2014 році уряд Хорватії збирався судитись з угорським співвласником, аби довести, що «MOL» у 2009 році незаконно придбала майже половину акцій «INA-Industrija Nafte d.d.». Контракт про продаж акцій угорцям підписував прем’єр-міністр Хорватії Іво Санадер, якого у 2012 році приговорили до ув’язнення на десять років за отримання від угорців хабара за надання їм права управляти хорватським концерном. Згодом місцевий суд випустив Санадера через претензії до процесуальної сторони.


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