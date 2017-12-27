Дочерняя компания «Нова пошта» запустила прием платежей для интернет-магазинов

Компания «Пост Финанс» (входит в группу «Нова Пошта») запустила услугу «Безналичный Плюс» — прием платежей от физических лиц в пользу юридических лиц. Услуга ориентирована на интернет-магазины и предоставляется через отдельную сеть касс, которые «Пост Финанс» устанавливает в помещениях клиентов и точках выдачи товара (до этого кассы располагались только в сети отделений «Нова Пошта»). Первая такая касса уже работает в центре обслуживания клиентов LeBoutique в Киеве , пишут AIN.UA .

Ранее клиенты-юридические лица самостоятельно создавали экспресс-накладные на доставку заказов, принимали от покупателей наличные, несли ответственность за кассовую дисциплину и расходы на инкассацию. С услугой «Безналичный Плюс» всю эту ответственность берет на себя «Пост Финанс».

В обязанности компании входит ответственность за обустройство кассового узла, обеспечение кассовой дисциплины, соблюдение законодательства Украины, в т.ч. по операциям через РРО с предоставлением клиенту-физическому лицу фискального чека, а также безопасность проведения платежей.

«Игроки рынка e-commerce смогут снять с себя большую часть ответственности, связанной с приемом платежей и сосредоточиться на основной услуге — реализации товаров и развитии бизнеса», — прокомментировал директор «Пост Финанс» Андрей Кривошапко.

Чтобы воспользоваться услугой и установить у себя кассу «Пост Финанс», клиенту необходимо заключить с компанией договор. Физические лица, осуществляющие самовывоз товара из точки интернет-магазина, также получают ряд преимуществ, говорят в компании. Осуществить платеж можно на территории юридического лица или в любой из более 6600 точек FORPOST в более чем 2300 отделениях «Нова Пошта». При этом не нужно иметь при себе его реквизиты, поскольку оплата произойдет на основании выданного бланка заказа. Рассчитаться можно наличными или с помощью банковской карты (если сумма перевода больше 14 999,99 грн, то по законодательству Украины необходимо предоставить паспорт или другой удостоверяющий документ).