В 2018 году «Укрзализныця» планирует приобрести 60 новых пассажирских вагонов

Сегодня, 27 декабря, Укрзализныця получит последнюю в этом году модернизированную электричку, которая будет курсировать на Львовской железной дороге.

Об этом в Facebook написал руководитель компании Евгений Кравцов.

По его словам, такие электрички уже перевозят пассажиров челночным движением в Киевской области по маршруту Святошин - Клавдиево - Святошин.

Как отметил Кравцов, модернизация подвижного состава проходила на собственных мощностях Укрзалызници - Киевском электровагоноремонтном заводе.

Отмечается, что стоимость модернизации одной электрички составляет 46 млн грн, что в 10 раз дешевле приобретения нового состава.

Также Кравцов сообщил, что 27 декабря Укрзализныця получит последние три из 50 приобретенных в 2017 г. пассажирских вагонов. В следующем году компания планирует приобрести еще 60 новых пассажирских вагонов.

Кроме пассажирских вагонов пополнился парк новыми 2550 полувагонами, из которых 2500 построили на собственных заводах.

Как сообщалось ранее, новый поезд Вена-Киев сломался посреди дороги во время первого рейса.