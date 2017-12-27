В 5 областях зафиксировали вспышки АЧС

В 5 областях зафиксировали вспышки АЧС

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Киевской, Донецкой, Кировоградской, Луганской и Николаевской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно информации главных управлений Госпродпотребслужбы в Киевской и Донецкой областях, в личном подсобном хозяйстве гражданина в с. Подгорцы (Обуховский район Киевской область) и агрофирме «Дружба» (Покровский район Донецкой область) была зарегистрирована гибель свиней.

Кроме того, в Кировоградской и Луганской областях была зарегистрирована гибель диких кабанов - в Чутяно-Дмитровском охотничьем хозяйстве (Знаменский район Кировоградской обл.) и в госпредприятии «Сватовское лесоохотничье хозяйство» (Сватовский район Луганской обл.). 

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС. Также ДНК вируса АЧС был выявлен при исследовании биоматериала, отобранного от трупов домашних свиней, обнаруженных вблизи с. Троицкое Новоодесского района Николаевской области. 

Напомним, по словам главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн

Согласно данным из открытых источников, с начала этого года в Украине зарегистрирована 151 вспышка АЧС. По итогам 2017 года Лапа прогнозирует в Украине около 200 вспышек АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур. 




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