Нефть Brent торгуется выше 66 долларов за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня утром, 27 декабря 2017 года, составляет более 66 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК-Украина .

По состоянию на 08:08 27 декабря цена барреля нефти Brent находится на уровне 66,70 долларов за баррель. Это на 0,13% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, стоимость нефти Brent вчера вечером, 26 декабря 2017 года, превысила 66 долларов за баррель впервые с 2015 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство нефти Ирака объявило конкурс на строительство нового нефтепровода, который будет транспортировать нефть из северной провинции Киркук в соседнюю Турцию.

Так, нефтетранспортная система Ирака была сильно повреждена вследствие многочисленных боевых действий. У иракских и международных компаний есть месяц на подачу своих заявок. Согласно условиям конкурса, по меньшей мере четверть проекта должна быть передана местным компаниям.