Нефть Brent торгуется выше 66 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется выше 66 долларов за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня утром, 27 декабря 2017 года, составляет более 66 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК-Украина.

По состоянию на 08:08 27 декабря цена барреля нефти Brent находится на уровне 66,70 долларов за баррель. Это на 0,13% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, стоимость нефти Brent вчера вечером, 26 декабря 2017 года, превысила 66 долларов за баррель впервые с 2015 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство нефти Ирака объявило конкурс на строительство нового нефтепровода, который будет транспортировать нефть из северной провинции Киркук в соседнюю Турцию.

Так, нефтетранспортная система Ирака была сильно повреждена вследствие многочисленных боевых действий. У иракских и международных компаний есть месяц на подачу своих заявок. Согласно условиям конкурса, по меньшей мере четверть проекта должна быть передана местным компаниям.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазиновВ Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов
Итоги внутреннего рынка фриланса 2017: заказчики потратили 180 млн грнИтоги внутреннего рынка фриланса 2017: заказчики потратили 180 млн грн
Санкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из НорвегииСанкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из Норвегии
Франция запретила добычу нефти и газа с 2040 годаФранция запретила добычу нефти и газа с 2040 года
Как живет самый молодой миллиардер в мире: велосипед вместо машины, стартап вместо ГарвардаКак живет самый молодой миллиардер в мире: велосипед вместо машины, стартап вместо Гарварда
Блок рекламы


Похожие новости
Цена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с 2015 годаЦена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с 2015 года
Цена нефти Brent достигла уровня 65,27 доллара за баррельЦена нефти Brent достигла уровня 65,27 доллара за баррель
Бюджет Генассамблеи ООН «похудел» на 166 миллионов долларовБюджет Генассамблеи ООН «похудел» на 166 миллионов долларов
НАК "Нафтогаз" требует до 16 миллиардов долларов в арбитраже по транзитному контрактуНАК "Нафтогаз" требует до 16 миллиардов долларов в арбитраже по транзитному контракту
Нефть Brent торгуется на уровне 64,77 доллара долларов за баррельНефть Brent торгуется на уровне 64,77 доллара долларов за баррель
Нефть Brent торгуется на уровне 64,46 доллара за баррельНефть Brent торгуется на уровне 64,46 доллара за баррель
Китай заработал более 8,2 миллиарда долларов США на индустрии онлайн-игр за рубежом в 2017 годуКитай заработал более 8,2 миллиарда долларов США на индустрии онлайн-игр за рубежом в 2017 году
Суд в Стокгольме: «Нафтогаз» ожидает от «Газпрома» миллиарды долларов компенсацииСуд в Стокгольме: «Нафтогаз» ожидает от «Газпрома» миллиарды долларов компенсации
Нефть Brent торгуется на уровне 63,95 доллара за баррельНефть Brent торгуется на уровне 63,95 доллара за баррель
Минфин одолжил у украинцев более 400 миллионов долларовМинфин одолжил у украинцев более 400 миллионов долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости