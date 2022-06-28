$140 за баррель: Goldman Sachs предсказал нефтяное ралли

За последние недели стремительное ралли на сырьевых рынках сменилось коррекцией. В инвестиционном банке Goldman Sachs считают, что снижение сырьевых цен является хорошей возможностью для покупки. Об этом пишет РБК со ссылкой на CNBC.

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Что с ценами на нефть

Цена на нефть марки Brent с летнего максимума в $125,95 за баррель, достигнутого 14 июня, снизилась более чем на 8% почти за две недели (на минимуме падение составляло 14,5%).

Стоимость американской нефть марки WTI также потеряла около 10% за аналогичный период (на минимуме — 17,9%). На торгах 27 июня нефть сорта Brent растет на 2,7% до $115,47, WTI — на 2,31% до $110.

Как отмечает CNBC, нефтяные котировки могут завершить июнь с отрицательной динамикой, прервав шесть месяцев непрерывного роста.

«В основе нашего „бычьего“ прогноза на энергетический сектор и рынок сырьевых товаров лежит тезис о недоинвестировании, и сегодня он более актуален, чем две или три недели назад. Инвестиции продолжают уходить из этого сектора именно в то время, когда они должны здесь появляться», — сказал глава глобального отдела исследований Goldman Sachs по сырьевым товарам Джефф Карри в интервью телеканалу CNBC.



По его словам, ситуация в энергетическом секторе «невероятно бычья». Карри также ожидает, что по мере восстановления мировой экономики цены на нефть Brent вновь приблизятся к историческим максимумам и достигнут отметки в $140 за баррель уже этим летом.



В пятницу в записке для клиентов американского банка отметили, что снижение цен не было обусловлено фундаментальными факторами, а было вызвано резким обострением опасений инвесторов по поводу начала рецессии, поскольку «темпы развития экономики начинают замедляться, а центральные банки переходят к более агрессивному повышению ставок».

Инвесторы опасаются, что рецессия может негативно повлиять на перспективы будущего спроса, отмечает CNBC. В банке считают, что если экономика будет находиться в состоянии рецессии достаточно долго, то спрос на сырьевые товары снизится, что повлечет за собой снижение цен, однако экономика еще не дошла до этого состояния.

Динамика цен