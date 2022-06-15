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2022-06-15
Goldman Sachs запустил беспоставочные форварды на Ethereum
Инвестиционный банк Goldman Sachs запустил беспоставочные форварды (NDF) на базе Ethereum. Об этом
Фото: fintech.hu
Что это означает
Инструмент открывает институциональным инвесторам непрямой доступ ко второй по капитализации криптовалюте. Торговым партнером инвестбанка выступила лондонская компания Marex Financial.
Напомним
В мае 2021 года Goldman Sachs предложил клиентам NDF на базе биткоина с расчетом в традиционной валюте.
Напомним, весной 2022 года инвестбанк выдал первый кредит с обеспечением в виде первой криптовалюты. Получателем стала Coinbase.
Курс Ethereum 14 июня
Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость Ethereum по сосотоянию на 10:25 14 июня составляет $1,227.