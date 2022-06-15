Goldman Sachs запустил беспоставочные форварды на Ethereum

Инвестиционный банк Goldman Sachs запустил беспоставочные форварды (NDF) на базе Ethereum. Об этом пишет Forklog со ссылкой на CoinDesk.

Goldman Sachs запустил беспоставочные форварды на Ethereum
Фото: fintech.hu

Что это означает

Инструмент открывает институциональным инвесторам непрямой доступ ко второй по капитализации криптовалюте. Торговым партнером инвестбанка выступила лондонская компания Marex Financial.

Напомним

В мае 2021 года Goldman Sachs предложил клиентам NDF на базе биткоина с расчетом в традиционной валюте.

Напомним, весной 2022 года инвестбанк выдал первый кредит с обеспечением в виде первой криптовалюты. Получателем стала Coinbase.

Курс Ethereum 14 июня

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость Ethereum по сосотоянию на 10:25 14 июня составляет $1,227.





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