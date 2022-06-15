Goldman Sachs запустил беспоставочные форварды на Ethereum

Инвестиционный банк Goldman Sachs запустил беспоставочные форварды (NDF) на базе Ethereum. Об этом пишет Forklog со ссылкой на CoinDesk .

Фото: fintech.hu

Что это означает

Инструмент открывает институциональным инвесторам непрямой доступ ко второй по капитализации криптовалюте. Торговым партнером инвестбанка выступила лондонская компания Marex Financial.

Напомним

В мае 2021 года Goldman Sachs предложил клиентам NDF на базе биткоина с расчетом в традиционной валюте.

Напомним, весной 2022 года инвестбанк выдал первый кредит с обеспечением в виде первой криптовалюты. Получателем стала Coinbase.

Курс Ethereum 14 июня

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость Ethereum по сосотоянию на 10:25 14 июня составляет $1,227.