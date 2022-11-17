Хакер, що зламав FTX, увійшов до списку Ethereum-китів

Невідомий, який викрав 228 523 ЕTH (~$288,5 млн) з FTX, виявився 35 у списку найбільших власників другої за капіталізацією криптовалюти. Про це пише forklog.

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Що відомо

За даними фахівців з Beosin, зловмисник провів кілька своп- та кроссчейн-операцій. В даний час він володіє активами на суму ~ $ 338,6 млн. Велика їх частина в Ethereum.

Хакер потрапив до списку Ethereum-китів від CoinCarp після депозитного контракту Beacon Chain, багатьох бірж, протоколів другого рівня та DeFi-мостів. Його частка становила 0,19%.

На топ-20 гаманців припадає 27,7% від ринкової пропозиції Ethereum, на топ-50 — близько третини.

Згідно Elliptic, сумарні збитки від дій хакера склали $477 млн, що вище попередньої оцінки в більш ніж $400 млн. Більшу частину з вкрадених коштів він конвертував в Ethereum. $186 млн із $663 млн виведених у цей день коштів перевела сама FTX на холодні гаманці.

Опитані Cointelegraph експерти на момент інциденту припустили, що злам здійснив інсайдер біржі.

«Якщо не було компрометації закритого ключа (про що нині немає доказів), то ми не можемо виключити, що хтось, який має доступ до FTX і гаманців FTX US, переказав кошти на свої гаманці», — прокоментував директор з безпеки в Certik Х'ю Брукс.