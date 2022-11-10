Bloomberg виключив засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда зі списку мільярдерів

За добу статки засновника криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда впали на 94% — з $15,6 млрд до $992 млн через кризу ліквідності платформи. Bloomberg позбавив його членства у списку мільярдерів.

Фото:bloomberg.com

За словами агентства, це найбільше падіння капіталу серед мільярдерів за всю історію індексу.

Бенкман-Фрід володіє 53% акцій FTX, які раніше оцінювалися в $6,2 млрд, а також компанією Alameda Research вартістю $7,4 млрд. За припущенням аналітиків, через проблеми останній інвесторам FTX, включаючи Бенкмана-Фріда, загрожує повна втрата активів після їх купівлі біржею Binance.

Зокрема, криза може торкнутися Softbank Vision Fund, сінгапурського фонду добробуту Temasek і пенсійного фонду вчителів Онтаріо, які в січні вклали в біржу $400 млн при оцінці $32 млрд.

При цьому проблеми основної платформи потенційно не повинні вплинути на американський підрозділ FTX.US. Це повністю самостійна юрособа, капіталізація якої на початку 2022 року сягала $8 млрд.