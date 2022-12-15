Вже не перший: Маск відстав майже на $12 млрд від Бернара Арно у списку найбагатших

Американський підприємець Ілон Маск поступився першим місцем у рейтингу Forbes Real Time Billionaires, який відстежує статки мільярдерів у реальному часі, президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернару Арно та його родині. Статки Маска оцінюються в $176,8 млрд, Арно — в $188,6 млрд.

Вже не перший: Маск відстав майже на $12 млрд від Бернара Арно у списку найбагатших
Фото: epravda.com.ua

Як змінилися статки найбагатших

Минулої доби статки цих мільярдерів змінилися: у Маска скоротився на 2,49%, або на $4,5 млрд, у Арно збільшився на 1,44%, або на $2,7 млрд.

7 грудня Маск втрачав лідерство у рейтингу, але ненадовго. Тоді статки Бернара Арно та його родини становили $184,7 млрд, при цьому падаючи на $351 млн (0,19%), а статки Маска — $184,5 млрд (упали на 2,45%, або $4,6 млрд).

Втрати Маска

Статок Маска знижується через розпродаж в акціях Tesla.

Загалом з початку року акції Tesla втратили понад половину своєї вартості. Негативним фактором для котирувань стало рішення Маска купити Twitter за $44 млрд. З моменту, коли бізнесмен оголосив про плани придбати соцмережу, до закриття операції паперу Tesla подешевшали більш ніж на 30%. Попит на акції найвідомішого у світі виробника електромобілів падає через побоювання інвесторів, що засновник компанії буде більше зайнятий роботою з Twitter, пише Reuters.

Для фінансування угоди Маск неодноразово продавав акції автовиробника. Зокрема, за два дні у квітні бізнесмен продав папери на $4,4 млрд, на початку серпня було продано пакет акцій майже на $7 млрд.

Маск очолює список Forbes з вересня 2021 року, тоді вартість його активів перевищувала $200 млрд. До цього найбільший у світі стан мав засновник Amazon Джефф Безос.





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