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2022-06-01
Нефтяное эмбарго в отношении РФ является обоюдоострым мечом - AP NEWS
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны превысила предыдущий рекорд в 7,4%, достигнутый в марте и апреле, информирует
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Инфляция в Еврозоне достигла рекордных 8,1% в мае на фоне роста цен на энергоносители и продукты питания, отчасти подпитываемых войной РоSSии в Украине,
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны превысила предыдущий рекорд в 7,4%, достигнутый в марте и апреле, согласно последним данным, опубликованным во вторник Евростатом.
Инфляция в еврозоне сейчас находится на самом высоком уровне с момента начала ввода евро в 1997 году.
Рост цен оказывает давление на финансы домохозяйств и заставляет чиновников принимать срочные меры, чтобы предотвратить дальнейший рост стоимости жизни.
Юлия Мельничук, ZN.ua