Нефтяное эмбарго в отношении РФ является обоюдоострым мечом - AP NEWS

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны превысила предыдущий рекорд в 7,4%, достигнутый в марте и апреле, информирует ZN.ua.

Нефтяное эмбарго в отношении РФ является обоюдоострым мечом - AP NEWS
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Инфляция в Еврозоне достигла рекордных 8,1% в мае на фоне роста цен на энергоносители и продукты питания, отчасти подпитываемых войной РоSSии в Украине, сообщает AP NEWS.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны превысила предыдущий рекорд в 7,4%, достигнутый в марте и апреле, согласно последним данным, опубликованным во вторник Евростатом.

Инфляция в еврозоне сейчас находится на самом высоком уровне с момента начала ввода евро в 1997 году.

Рост цен оказывает давление на финансы домохозяйств и заставляет чиновников принимать срочные меры, чтобы предотвратить дальнейший рост стоимости жизни.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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