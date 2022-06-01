Нефтяное эмбарго в отношении РФ является обоюдоострым мечом - AP NEWS

Инфляция в Еврозоне достигла рекордных 8,1% в мае на фоне роста цен на энергоносители и продукты питания, отчасти подпитываемых войной РоSSии в Украине, сообщает AP NEWS .

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны превысила предыдущий рекорд в 7,4%, достигнутый в марте и апреле, согласно последним данным, опубликованным во вторник Евростатом.

Инфляция в еврозоне сейчас находится на самом высоком уровне с момента начала ввода евро в 1997 году.

Рост цен оказывает давление на финансы домохозяйств и заставляет чиновников принимать срочные меры, чтобы предотвратить дальнейший рост стоимости жизни.