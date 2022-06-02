Эмбарго на нефть из РоSSии: у ЕС есть «джокер», которым будет усилен запрет

ЕС введет также запрет страховать перевозки роSSийского топлива по всему миру, информирует ZN.ua.

Эмбарго на нефть из РоSSии: у ЕС есть «джокер», которым будет усилен запрет

Евросоюз совместно с Великобританией приняли решение усилить эмбарго на импорт роSSийской нефти, которые на днях согласовали, запретом страховать перевозки роSSийского топлива по всему миру. Эта мера может затруднить поставки роSSийской нефти в третьи страны. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на сообщения западных коллег.

Отмечается, что сам запрет на покупку роSSийской нефти в итоге переориентирует поставки, и РФ по-прежнему будет зарабатывать. А вот запрет на страхование способен оказать более сильный экономический эффект, считают эксперты.

Эксперты даже называют это «джокером» в кармане европейцев. И, вполне вероятно, что это один из самых важных элементов в «наступлении» на роSSийский нефтяной экспорт.


Середа Елена, ZN.ua

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