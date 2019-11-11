Женщина на джипе въехала в парковку в Боярке, повредив пять автомобилей

На водителя составили протокол по ст.130 КУоАП.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В воскресенье в Боярке (Киевская область) произошло крупное ДТП, в котором пострадали шесть автомобилей.

Как сообщает пресс-служба полиции, 33-летняя женщина на джипе Ford не справилась с управлением и зацепила пять автомобилей, которые стояли на парковке возле многоэтажного дома на улице Крещатик, 88а.

Нарушительница отказалась проходить тест на алкоголь как на месте ДТП, так и в больнице. Поэтому на нее составили протокол по ст.130 КУоАП - управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Ее автомобиль забрали на штрафплощадку.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТПВ Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
Гостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилейГостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилей
Стало известно, почему автопилот убил американцаСтало известно, почему автопилот убил американца
В Одессе провели испытания подаренных США катеров IslandВ Одессе провели испытания подаренных США катеров Island
Skoda не устает анонсировать новую Octavia.Skoda не устает анонсировать новую Octavia.
Блок рекламы


Похожие новости
Гостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилейГостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилей
Лоукостер Ernest запустит пять новых маршрутов из Украины в ИталиюЛоукостер Ernest запустит пять новых маршрутов из Украины в Италию
Безопасность автомобилей Lego проверили в краш-тестеБезопасность автомобилей Lego проверили в краш-тесте
Возле Львова из-за аварийной посадки самолета погибло пять человек (Обновлено)Возле Львова из-за аварийной посадки самолета погибло пять человек (Обновлено)
В Сумах машина въехала в электроопору, пострадало четыре человекаВ Сумах машина въехала в электроопору, пострадало четыре человека
На Прикарпатье рейсовый автобус столкнулся с фурой, погибла женщинаНа Прикарпатье рейсовый автобус столкнулся с фурой, погибла женщина
Задние фонари автомобилей Audi смогут отображать предупрежденияЗадние фонари автомобилей Audi смогут отображать предупреждения
В системе продажи Kyiv Smart Card сбой. В метро опять продают жетоны и проездные
Космические корабли: концепт-кары автомобилей прошлого столетияКосмические корабли: концепт-кары автомобилей прошлого столетия
В Киеве женщина-водитель на Audi опрокинула полицейский RenaultВ Киеве женщина-водитель на Audi опрокинула полицейский Renault
Последние новости
Подгружаем последние новости