Крутое пике: в РФ обрушились продажи автомобилей
В мае 2022 года в РФ продажи новых автомобилей обвалились на 83,5% – за месяц было продано всего 24 268 машин (на 123 110 меньше, чем в прошлом мая). Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса,
Когда и как упали продажи иностранных автомобилей
Продажи начали стремительно падать после начала роSSийской агрессии в Украину. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в апреле, когда было продано только 32 706 новых автомобилей – на 78,5% меньше, чем в апреле 2021 года.
Из-за санкций иностранные компании приостановили экспорт автомобилей в РФ. Продажи в мае показали так называемый «отрицательный рост»:
- Lexus сократились на 99% (с 1866 года до 20 машин)
- Land Rover – на 94% (продано 40 машин)
- Skoda – на 92% (продано 805 машин)
- Киа – на 80% (с 18 818 до 3 606 машин)
Среди самых популярных у россиян брендов автомобилей снижение продаж произошло на 80% (у Kia – с 18 818 до 3 606, у Hyundai – с 16 261 до 2 916 машин).
РоSSийский автопром: импортозамещение не получилось
У роSSийских производителей автомобилей продажи также значительно упали:
- Lada – на 84,3% (апрельское падение – 77,6%)
- УАЗ – примерно на 41%
- ГАЗ – на 57%
В мае на АвтоВАЗе, который производит автомобили Lada, был введен простой из-за дефицита комплектующих. В компании сообщили, что возобновят производство выпуском Lada Granta в упрощенной комплектации.
Простаивает и калининградский "Автотор". В мае, чтобы поддержать сидевших без работы сотрудников, им раздали по 10 соток под огороды и предложили временное трудоустройство – собирать урожай яблок, клубники и голубики в совхозе. На заводе это назвали мерами поддержки работников.