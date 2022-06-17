Крутое пике: в РФ обрушились продажи автомобилей

В мае 2022 года в РФ продажи новых автомобилей обвалились на 83,5% – за месяц было продано всего 24 268 машин (на 123 110 меньше, чем в прошлом мая). Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса, передает BBC.

Когда и как упали продажи иностранных автомобилей

Продажи начали стремительно падать после начала роSSийской агрессии в Украину. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в апреле, когда было продано только 32 706 новых автомобилей – на 78,5% меньше, чем в апреле 2021 года.

Из-за санкций иностранные компании приостановили экспорт автомобилей в РФ . Продажи в мае показали так называемый «отрицательный рост»:

Lexus сократились на 99% (с 1866 года до 20 машин)

Land Rover – на 94% (продано 40 машин)

Skoda – на 92% (продано 805 машин)

Киа – на 80% (с 18 818 до 3 606 машин)

Среди самых популярных у россиян брендов автомобилей снижение продаж произошло на 80% (у Kia – с 18 818 до 3 606, у Hyundai – с 16 261 до 2 916 машин).

РоSSийский автопром: импортозамещение не получилось

У роSSийских производителей автомобилей продажи также значительно упали:

Lada – на 84,3% (апрельское падение – 77,6%)

УАЗ – примерно на 41%

ГАЗ – на 57%

В мае на АвтоВАЗе, который производит автомобили Lada, был введен простой из-за дефицита комплектующих. В компании сообщили, что возобновят производство выпуском Lada Granta в упрощенной комплектации.

Простаивает и калининградский "Автотор". В мае, чтобы поддержать сидевших без работы сотрудников, им раздали по 10 соток под огороды и предложили временное трудоустройство – собирать урожай яблок, клубники и голубики в совхозе. На заводе это назвали мерами поддержки работников.