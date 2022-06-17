Кабмин предложил отменить сертификацию автомобилей в Украине

В Украине могут отменить обязательную сертификацию автомобилей. Соответствующее предложение содержится в законопроекте №7468, который разработан Кабмином и уже зарегистрирован в Верховной Раде.

В частности, проект закона № 7468 предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс в части отмены обязательной сертификации легковых автомобилей, ввозимых в Украину. Взамен предлагается сделать этот процесс добровольным, то есть в зависимости от желания владельцев автомобилей.

Сейчас в Украине сертификация нужна для любого транспортного средства, которое регистрируют. Этот процесс проводят компании (государственные или частные), имеющие соответствующую лицензию.

При сертификации машины тестируют ее основные системы. Например, рулевое управление, тормозную систему, трансмиссию и т.д. Также сравнивают VIN-коды, сверяется указанный в техническом паспорте год выпуска транспортного средства. Если автомобиль прибыл из США , то его проверяют на соответствие экологическим нормам.

Нужно отметить, что стоимость сертификации автомобилей хотя и фиксированная, но она может по разным причинам отличаться. Например, в зависимости от количества тестов. Еще недавно за такую услугу жителям некоторых городов приходилось платить до 10 000 гривен. Срок сертификации тоже во многом зависит от количества тестов.

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