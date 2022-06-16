Кабмин предложил три нововведения при покупке и растаможке автомобилей

В Украине в скором времени появится новая формула растаможки автомобилей на иностранных номерах, отменят сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации машины, а саму растаможку перенесут в приложение "Дия". В парламенте уже зарегистрировали соответствующие законопроекты.

Эти проекты законов разработаны Кабинетом министров, поэтому очень велика вероятность, что народные депутаты их утвердят.

Если нардепы утвердят эти законопроекты, то тогда при растаможке евроблях будут учитывать год их выпуска, тип и объем мотора, а также уровень класса машины (то есть за премиальные модели нужно будет платить больше). Ранее при легализации евроблях учитывалась их стоимость, которую нужно было подтверждать.

Один из законопроектов, разработанный правительством, предусматривает отмену сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации автомобиля. Это касается как простых украинцев, так и предприятий.

Кроме того, предусматривается внедрение растаможки автомобилей на иностранных номерах через приложение "Дія". Нужно будет просто ввести VIN-код, а система сама покажет, сколько стоит оформление. Потом нужно будет оплатить растаможку и завершить регистрацию автомобиля тоже через это государственное мобильное приложение.

Сейчас эти законопроекты находятся на рассмотрении в профильных парламентских комитетах. Напомним, с 1 июля в Украине планируют отменить бесплатную растаможку евроблях.

Ранее эксперт предупредил, что украинцы будут покупать бензин по европейской цене.