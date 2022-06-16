Дизельные автомобили доминируют при бесплатной растаможке

С начала действия бесплатной растаможки евроблях и по состоянию на середину июня 2022 года в Украину ввезли 107 298 автомобилей с дизельным двигателем и 45 845 автомобилей с бензиновым мотором. Такую статистику обнародовал народный депутат Ярослав Железняк.

Дизельные автомобили доминируют при бесплатной растаможке

Кроме того, за данный период бесплатно легализовали в нашей стране 1 338 автомобилей с гибридной силовой установкой и 735 электромобилей.

Таким образом, 69% от всех автомобилей на иностранной регистрации, которые растаможили на данный момент, имеют дизельный силовой агрегат. Чаще всего это дизель объемом 1,5 – 2,5 литра (более 54% от всех дизельных машин).

Среди бензиновых автомобилей самый популярный объем силового агрегата – 1,5 – 3,0 литра.

Дизельные автомобили доминируют при бесплатной растаможке

Из этой статистики можно сделать несколько выводов. Например, резкий рост спроса на электромобили – это фантазии некоторых СМИ. С начала апреля и по 13 июня в Украину ввезли только 735 автомобилей с электрической силовой установкой. Конечно, нужно учесть, что были продажи еще и новых электрокаров, но не думаем, что они как-то выбиваются из этой статистики.

Между тем, бесплатную растаможку в Украине планируют отменить с 1 июля 2022 года. С такой инициативой выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее украинцам рассказали, что придется покупать бензин и дизельное топливо по европейской цене.


Максимов Віталій, Тудей





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