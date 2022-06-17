Украинцы активно ввозят евробляхи, боясь отмены бесплатной растаможки

В Украине по состоянию на 13 июня 2022 года бесплатно растаможили 163 000 автомобилей на иностранных номерах. Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что если бы не было бесплатной растаможки, то за оформление этих 163 000 автомобилей в государственный бюджет Украины поступило б 17,8 млрд гривен.

Нужно отметить, что в июне вновь увеличились темпы ввоза автомобилей на иностранных номерах. Так, сейчас в среднем ежедневно бесплатно оформляют по 3 292 евробляхи. Видимо, темпы ввоза автомобилей на иностранных номерах увеличились из-за того, что Кабмин планирует в скором времени отменить бесплатную растаможку. Вот украинцы и стараются как можно быстрей и больше ввезти евроблях.

Напомним, до конца июня народные депутаты Верховной Рады должны рассмотреть законопроект, который предусматривает отмену с 1 июля 2022 года бесплатной растаможки автомобилей на иностранных номерах. Этот проект закона разработал Кабмин, который недоволен тем, что мимо государственного бюджета проходят миллиарды гривен.

В парламенте зарегистрированы альтернативные законопроекты по растаможке автомобилей. Однако, судя по всему, их утверждать не будут.

Между тем, Департамент стратегических расследований Нацполиции начал следить за ценами на АЗС.