Названо євробляхи, які найчастіше ввозять в Україну

За даними УкрАвтопрому, у жовтні 2022 року в Україні зареєстрували 15 100 б/в автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 4% менше, ніж у вересні поточного року і майже в 4 рази менше, ніж за аналогічний місяць 2021 року. Найпопулярнішою моделлю став Renault Megane.

Названо євробляхи, які найчастіше ввозять в Україну

Зокрема, у жовтні 2022 року українську "прописку" отримали 945 б/в автомобілів Renault Megane. На другому місці - Volkswagen Golf (846), а на третьому - Volkswagen Passat (697). Замкнули п'ятірку лідерів Skoda Octavia (571) та Ford Focus (403).

Усього ж із січня по жовтень 2022 року в нашій країні зареєстрували 357 600 вживаних автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 13% менше, ніж за такий самий період 2021 року.

Названо євробляхи, які найчастіше ввозять в Україну

Ввезення євроблях в Україну в 2022 році, в умовах війни з російськими окупантами, могло бути ще менше, але деякий час можна було безкоштовно розмитнити будь-який автомобіль на іноземних номерах. Безкоштовне розмитнення євроблях тривало з квітня по 30 червня. За цей час безкоштовно розмитнили близько 170 000 б/в автомобілів.

Очікувалося, що безкоштовне розмитнення автомобілів на іноземних номерах триватиме до кінця війни. Проте Кабмін вирішив, що для цієї пільги вистачить і трьох місяців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці почали рідше купувати нові автомобілі.


Максимов Віталій, Тудей





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