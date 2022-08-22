Стало відомо, які автомобілі ввозять контрабандною до РФ

У РФ за так званим "паралельним імпортом" (імпорт товарів без дозволу правовласників) щомісяця ввозять до 3000 нових автомобілів. Найчастіше це машини Toyota, Land Rover, Mercedes-Benz та Audi, повідомили російські ЗМІ.

Зокрема, у серпні до РФ незаконно ввезли позашляховики та кросовери Land Rover, Mercedes-Benz, а також електрокари Mercedes-Benz та Audi. Їх продають за завищеною ціною, користуючись обмеженою пропозицією та великим попитом.

За даними російських ЗМІ, без дозволу автовиробників автомобілі в РФ ввозять здебільшого з ОАЕ та Німеччини. Спочатку машини потрапляють до Казахстану, Вірменії чи інших країн ЄАЕС, а звідти їх вже переправляють до РФ .

Нагадаємо, наприкінці червня 2022 року Володимир Путін підписав закон про так званий "паралельний імпорт". Він фактично легалізував контрабанду у країни-агресорі.

У РФ через санкції західних країн до мінімуму знизилося виробництво автомобілів. АвтоВАЗ три місяці простоював, а тепер у невеликій кількості випускає автомобілі без систем безпеки.