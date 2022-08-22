Стало відомо, які автомобілі ввозять контрабандною до РФ

У РФ за так званим "паралельним імпортом" (імпорт товарів без дозволу правовласників) щомісяця ввозять до 3000 нових автомобілів. Найчастіше це машини Toyota, Land Rover, Mercedes-Benz та Audi, повідомили російські ЗМІ.

Стало відомо, які автомобілі ввозять контрабандною до РФ

Зокрема, у серпні до РФ незаконно ввезли позашляховики та кросовери Land Rover, Mercedes-Benz, а також електрокари Mercedes-Benz та Audi. Їх продають за завищеною ціною, користуючись обмеженою пропозицією та великим попитом.

За даними російських ЗМІ, без дозволу автовиробників автомобілі в РФ ввозять здебільшого з ОАЕ та Німеччини. Спочатку машини потрапляють до Казахстану, Вірменії чи інших країн ЄАЕС, а звідти їх вже переправляють до РФ.

Нагадаємо, наприкінці червня 2022 року Володимир Путін підписав закон про так званий "паралельний імпорт". Він фактично легалізував контрабанду у країни-агресорі.

Стало відомо, які автомобілі ввозять контрабандною до РФ

У РФ через санкції західних країн до мінімуму знизилося виробництво автомобілів. АвтоВАЗ три місяці простоював, а тепер у невеликій кількості випускає автомобілі без систем безпеки.

Раніше стало відомо, що в РФ хочуть випускати автомобілі під радянськими торговими марками "Перемога" та "Волга".


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Зіткнулися два літаки, є жертви: з'явилися кадри з місця авіакатастрофиЗіткнулися два літаки, є жертви: з'явилися кадри з місця авіакатастрофи
Мешканці Запоріжжя продавали автомобілі, призначені для ЗСУМешканці Запоріжжя продавали автомобілі, призначені для ЗСУ
Молодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаромМолодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаром
Експерти розповіли про стан Tesla Model S після 1,6 млн км пробігуЕксперти розповіли про стан Tesla Model S після 1,6 млн км пробігу
"Коник-горбоконик" за 16 тисяч євро: у Македонії випускатимуть компактний хетчбек, фото"Коник-горбоконик" за 16 тисяч євро: у Македонії випускатимуть компактний хетчбек, фото
Блок рекламы


Похожие новости
Мешканці Запоріжжя продавали автомобілі, призначені для ЗСУМешканці Запоріжжя продавали автомобілі, призначені для ЗСУ
В Україну ввезли автомобілів на 1,7 млрд грнВ Україну ввезли автомобілів на 1,7 млрд грн
Українці найчастіше ввозять євробляхи віком 11-20 роківУкраїнці найчастіше ввозять євробляхи віком 11-20 років
У нових автомобілів Skoda буде величезний вертикальний дисплейУ нових автомобілів Skoda буде величезний вертикальний дисплей
Ford може відкликати 1,7 млн автомобілів через проблеми з гальмамиFord може відкликати 1,7 млн автомобілів через проблеми з гальмами
Ціни на вживані автомобілі в Україні знижуватимутьсяЦіни на вживані автомобілі в Україні знижуватимуться
Автомобілі з якими двигунами найчастіше обирають українціАвтомобілі з якими двигунами найчастіше обирають українці
Nissan знову почав ввозити автомобілі в Україну з ЄСNissan знову почав ввозити автомобілі в Україну з ЄС
Стало відомо, коли українці купуватимуть більше нових автомобілівСтало відомо, коли українці купуватимуть більше нових автомобілів
Українці скуповують старі автомобілі: ТОП-20 найпопулярніших моделейУкраїнці скуповують старі автомобілі: ТОП-20 найпопулярніших моделей
Последние новости
Подгружаем последние новости