Українці найчастіше ввозять євробляхи віком 11-20 років

За перші сім місяців 2022 року в Україні свою першу реєстрацію отримали 310 200 б/в автомобілів, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Найчастіше українці ввозили автомобілі у віці від 11 до 20 років, повідомив Укравтопром.

Українці найчастіше ввозять євробляхи віком 11-20 років

Зокрема, автомобілі віком до 5 років склали 10% від усіх вживаних транспортних засобів, які отримали свою першу реєстрацію в Україні у січні-липні 2022 року. Б/в автомобілі у віці від 6 до 10 років – 18%, у віці від 11 до 20 років – 65%, а у віці від 20 років – 7%.

Найстарішим автомобілем, вперше зареєстрованим у нашій країні за звітний період, став Nissan Cedric 1977 випуску. До "рекордсменів" також потрапив 38-річний Гелендваген і 33-річний Mercedes-Benz W124.

Українці найчастіше ввозять євробляхи віком 11-20 років

Збільшення кількості ввезення та реєстрації автомобілів на іноземних номерах в Україні відбулося попри військовий стан. Цьому сприяло, звичайно, безкоштовне розмитнення євроблях (воно діяло три місяці – з початку квітня до 30 червня 2022 року). Але більше безкоштовного розмитнення автомобілів на іноземних номерах, як заявив народний депутат Данило Гетьмансцев, в Україні не буде.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що юрособам більше не потрібно ставити автомобілі на облік у військкоматах.


Максимов Віталій, Тудей





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