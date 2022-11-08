Зріджений газ почали активно купувати не лише автомобілісти: у чому небезпека газових балонів

Зріджений газ став користуватись попитом не лише в автомобілістів, а й серед населення, яке активно використовує його в побуті. Це неминуче призведе до зростання ціни цей товар. Крім того, газові балони у міських квартирах можуть стати джерелом підвищеної небезпеки.

Українці почали активно закуповувати зріджений газ: у чому небезпека такого палива для міської квартири

Як зміниться на ринку ціни на скраплений газ, і чому газові балони можуть становити загрозу життю, розповів apostrophe.

Останнім часом, через ушкодження енергомереж та газових магістралей, у багатьох населених пунктах і будинках скраплений газ із балонів став єдиним джерелом енергії. Особливо популярним це паливо стало в регіонах, де тривають активні бойові дії, а також на деокупованих територіях, де нещодавно точилися бої.

Через це на ринку різко зріс попит на цей енергоносій. Те, що раніше в основному купувалося лише автомобілістами, які водять машини на зрідженому газі, тепер стало предметом загального інтересу. Тому ціни на зріджений газ неминуче зростуть, кажуть експерти.

"Сьогодні на цих (деокупованих,- авт.) територіях існує величезний попит на балони, і в залежності від того, як він буде задоволений, буде надалі зростати і попит на газ. Це буде тиснути на ціну, і вона поступово збільшуватиметься, наближаючись до 30 гривень за літр", - розповів експерт "Нафторинку" Олександр Сіренко.

Вище 30 гривень ціна на скраплений газ найближчим часом не повинна піднятися, вважає експерт. При цьому ринок споживачів газу із балонів зросте приблизно на 30%.

Українці почали активно закуповувати зріджений газ: у чому небезпека такого палива для міської квартири

Проте зростання обсягів споживання та підвищення ціни – не єдина проблема, пов'язана з використанням зрідженого газу. Справа в тому, що через підвищений попит у побутовий сектор пішли балони, які роками, якщо не десятиліттями, іржавіли десь на складах. При заправці таких балонів ніхто до ладу не перевіряє їхній технічний стан. А тому вони можуть бути розгерметизовані та допускати витік газу. А якщо при цьому ще згадати закони фізики, виходить зовсім похмура картина.

"Люди заправляють балони на морозі, потім приносять їх додому, де газ нагрівається і збільшує тиск. І якщо балон має якісь дефекти, це може призвести до вибуху. Враховуючи значне підвищення попиту, гадаю, ми скоро почуємо про такі випадки", - зауважив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

У цих умовах уряд має взяти ринок зрідженого газу під жорсткіший контроль: посилити нормативні вимоги до технічного стану та заправки балонів, а також встановити нагляд за дотриманням цих вимог. Все це, звичайно, вимагатиме нових робочих місць. Однак вони окупляться, оскільки найближчими роками ринок скрапленого газу в Україні буде дуже активним, вважає експерт.

Нагадаємо, на думку експертів, у листопаді подорожчає не лише автогаз, але й дизельне паливо. А ось бензин, ймовірно, залишиться в колишній ціні.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Відбудова «Мрії» ще не почалась, вона лише в планах – уточнення від ДП «Антонов»Відбудова «Мрії» ще не почалась, вона лише в планах – уточнення від ДП «Антонов»
Зріджений газ почали активно купувати не лише автомобілісти: у чому небезпека газових балонівЗріджений газ почали активно купувати не лише автомобілісти: у чому небезпека газових балонів
Літак із десятками пасажирів упав в озеро: перші подробиці та кадри з місця подіїЛітак із десятками пасажирів упав в озеро: перші подробиці та кадри з місця події
Укрзалізниця готова перейти з електричок на тепловозиУкрзалізниця готова перейти з електричок на тепловози
В автосалоні продавали автомобілі, ввезені як “гуманітарка“ для ЗСУВ автосалоні продавали автомобілі, ввезені як “гуманітарка“ для ЗСУ
Блок рекламы


Похожие новости
Відбудова «Мрії» ще не почалась, вона лише в планах – уточнення від ДП «Антонов»Відбудова «Мрії» ще не почалась, вона лише в планах – уточнення від ДП «Антонов»
Дуже несподівано: українці стали рідше купувати деякі автомобіліДуже несподівано: українці стали рідше купувати деякі автомобілі
АЗС в Україні почали підвищувати ціни на пальнеАЗС в Україні почали підвищувати ціни на пальне
Українці стали рідше купувати нові автомобіліУкраїнці стали рідше купувати нові автомобілі
Почалися продажі оновленого Chery Tiggo 7 PlusПочалися продажі оновленого Chery Tiggo 7 Plus
Українці почали частіше купувати нові китайські автомобіліУкраїнці почали частіше купувати нові китайські автомобілі
Віддаємо безкоштовно: хто може отримати Мercedes-Benz і не лише, роз'яснення від Мін'юстуВіддаємо безкоштовно: хто може отримати Мercedes-Benz і не лише, роз'яснення від Мін'юсту
Бензин Євро-3: кому із водіїв можна його купуватиБензин Євро-3: кому із водіїв можна його купувати
В Україні почали виробляти плаваючі автомобілі
Українці стали рідше купувати дизельні євробляхи – відомо чомуУкраїнці стали рідше купувати дизельні євробляхи – відомо чому
Последние новости
Подгружаем последние новости