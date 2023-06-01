Українці стали частіше купувати нові автомобілі: яким моделям віддають перевагу

За даними Укравтопрому, у травні 2023 року українці купили понад 5 100 нових автомобілів. Це майже стільки ж, скільки було у квітні поточного року та в 2 рази більше, ніж за аналогічний місяць 2022 року.

Найбільше нових автомобілів в Україні у травні 2023 року продала компанія Toyota (861). До п'ятірки автомобільних брендів, які найбільше продали нових автомобілів на українському ринку минулого місяця, також увійшли Renault (501), Volkswagen (446), Hyundai (347) та BMW (344).

Бестселером з продажу серед нових автомобілів знову, котрий місяць поспіль, став французький кросовер Renault Duster (472). Він уже давно є лідером із продажу в сегменті нових автомобілів у нашій країні. Слід зазначити, що до десятки найпопулярніших нових автомобілів в Україні входять в основному лише кросовери. Серед них можна, наприклад, назвати Toyota RAV-4, Mitsubishi Outlander і Volkswagen T-Roc.

В Україні зараз Renault Duster з 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 115 к.с. та з 5-ступінчастою механічною коробкою передач у комплектації Life коштує від 658 700 гривень, а в комплектації Zen – від 682 800 гривень.

Duster з 1,5-літровим дизельним двигуном потужністю 110 к.с. та з 6-ступінчастою механічною коробкою передач у комплектації Life коштує від 738 800 гривень, а в комплектації Zen – від 762 900 гривень. У всіх передній привід. Найдоступніша версія цього кросовера з повним приводом коштує 822 900 гривень.

Загалом із січня по травень 2023 року в Україні продали 21 500 нових автомобілів. Це на 44% більше, ніж торік.

Таким чином, ринок нових автомобілів в Україні поступово відновлюється після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ.

Також активно відновлюється і ринок б/в автомобілів. Так, у квітні 2023 року в Україні продали 93 500 вживаних автомобілів, що на 47,2% більше, ніж за аналогічний місяць 2022 року. До бестселерів увійшли, наприклад, Ford Focus, Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Volkswagen Golf, Renault Megane і Daewoo Lanos.

До речі, експерти Інституту споживчих експертиз кажуть, що вартість б/в автомобілів в Україні продовжує збільшуватися. Так, у квітні 2023 року середня вартість автомобіля, який продали в Інтернеті, становила 5 600 доларів. Це на 5,7% більше, ніж у березні поточного року.

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