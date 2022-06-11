Согласован законопроект о растаможке авто через сервис «Дія» — Зеленский

Президент надеется, что Верховная Рада проголосует за него в ближайшее время, информирует ZN.ua.

Согласован законопроект о растаможке авто через сервис «Дія» — Зеленский
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Украинское правительство согласовало законопроект о растаможке автомобилей с помощью сервиса «Дія», чтобы сделать процесс максимально прозрачным. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам.

По словам президента, новый порядок растаможки авто создается в первую очередь для того, чтобы избежать теневых схем при их ввозе в Украину.

«Согласован законопроект, который позволит растаможку авто через государственный сервис в «Дія». Весь процесс растаможивания будет максимально прозрачным, удобным и сразу уберет все теневые схемы, которые были возможны в предыдущие годы в этой сфере. Надеюсь, народные депутаты Украины быстро проголосуют за такой шаг», – сказал Зеленский.


Александр Кричковский, ZN.ua





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