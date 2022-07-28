В Украине замечены мощные бронеавтомобили - на что они способны

Сегодня мы продолжим разговор о самых интересных бронеавтомобилях, которые были переданы Украине в рамках помощи от западных стран. Издание Bigmir рассказывает о бронеавтомобилях Mastif, полученных Украиной от Великобритании. Фактически, данная бронемашина является «родным братом» броневика Wolfhound, только с немного другой формой кузова.

Броневик Mastiff — технические характеристики

Армия inform

Главной особенностей броневиков Mastiff является их повышенная стойкость к взрывным устройствам, которая обеспечивается не только усиленной броней, но и V-образным днищем. Оно позволяет направить взрыв в разные стороны из-под машины. Помимо этого, Mastiff PPV имеет дополнительное бронирование сидений, на случай столкновения с препятствиями или подрыва на мине.

На корпусной броне применяется уникальный материал Dyneema Unidirectional (UD), который улучшает защиту и гибкость. Стандартное бронирование бронемашины обеспечивает защиту экипажа от стрелкового оружия калибра 7,62 мм, а дополнительная броня способна защитить экипаж и пехотинцев от оружия калибром до 12,7 мм.

В отдельных случаях, на автомобиль устанавливается дополнительная динамическая защита по типу NERA, которая по заявлению производителей способна защитить авто от гранатомета РПГ-7.

Бронеавтомобиль Mastiff имеет колесную формулу 6Х6, где все колеса ведущие. В движение этот бронетранспортер приводит двигатель Caterpilar на 330 л.с, который позволяет ему разгоняться по шоссе до 105 км/ч. Запас хода автомобиля на одном баке составляет около 966 километров.

Внутри может разместиться 2 человека экипажа и 8 человек десанта. Если говорить о вооружении самого бронеавтомобиля, то на него могут устанавливаться пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм, а также 40мм автоматический гранатомет или 20 мм автоматическая пушка.

Цена броневика Mastiff

За все время британская армия заключала несколько контрактов на покупку бронемашин Mstiff c 2008 по 2011 год. Средний ценник одного бронеавтомобиля исходя из стоимости всех 4 контрактов составляет около 810 000 долларов.





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