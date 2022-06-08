В Украину вновь начали завозить новые автомобили Renault

Компания Renault возобновила поставки новых автомобилей в Украину. Новые автомобили французского автогиганта уже начали поступать в украинские дилерские центры.

В связи с действием военного положения, введенного из-за вторжения роSSийских войск, компания Renault пересмотрела количество моделей, которые сейчас доставляют в Украину. Также пересмотрены комплектации моделей.

Напомним, компания Renault, как и многие другие автопроизводители, прекратила отправлять в Украину новые автомобили после начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск. Однако, ситуация с безопасностью в нашей стране улучшилась, поэтому поставки французских автомобилей возобновились.

Автосалоны и СТО, обслуживающие Renault, работают в зависимости от региона. Технический осмотр (ТО) проводится по предварительной записи.

Сейчас самый дешевый новый автомобиль Renault в Украине – хэтчбек Renault Sandero. В комплектации Life+ он стоит от 371 400 гривен. Он оснащается 1,0 л бензиновым двигателем мощностью 73 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Версия с 1,5 л дизельным двигателем мощностью 90 л.с. и с 5-ступенчатой механической коробкой передач стоит от 425 700 гривен.

Ранее сообщалось, что Renault начал финальные испытания нового кроссовера Austral.