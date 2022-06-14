Полиция не может под предлогом “профилактики“ останавливать автомобили – суд

Так называемая "отработка программы безопасности дорожного движения" не является законным основанием для остановки полицейскими автомобилей. К такому решению по делу №944/3981/20 пришел Восьмой апелляционный административный суд.

Полиция не может под предлогом “профилактики“ останавливать автомобили – суд

В сентябре 2020 года во Львовской области патрульный полицейский остановил автомобиль Mercedes-Benz и составил на его водителя административный протокол на основании ст.126 КУоАП. Сумма штрафа составила 425 гривен. В постановлении указывалось, что водитель не был пристегнут и не предъявил водительское удостоверение.

Водитель обжаловал штраф в суде. В исковом заявлении водитель утверждал, что у инспектора полиции не было оснований для его остановки. Правоохранитель заявил, что он остановил машину в целях "отработки программы безопасности дорожного движения", однако подтверждающий документ не предъявил.

Полиция не может под предлогом “профилактики“ останавливать автомобили – суд

При этом водитель также утверждал, что у полиции нет доказательств, что он не пользовался ремнем безопасности.

Суд пришел к выводу, что в украинском законодательстве нет причины для остановки автомобиля из-за "профилактических мер". Поэтому штраф водителю отменили. В пользу водителя с Управления патрульной полиции Львовской области взыскали 1055 гривен, которые он заплатил в качестве судебного сбора.

Между тем, ранее стало известно, на сколько завышают цены украинские АЗС.


Максимов Віталій, Тудей





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