Стоимость проезда в Киеве может вырасти

В мае перевозчики сообщили о повышении тарифов на проезд в пригородах Киева, а 1 июня стало известно о том, что столичные власти намерены рассмотреть вопрос о повышении тарифов на проезд и в Киеве.

В Киеве заговорили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте

Все больше жителей столицы возвращаются в Киев после временного отъезда и начинают пользоваться общественным транспортом. На фоне подорожания топлива удерживать прежнюю цену на проезд перевозчикам все сложнее.

Нынешняя стоимость проезда 10 грн не является экономически обоснованной. Транспортные коммунальные предприятия работают в убыток, а поэтому необходимо принять решение о повышении проезда или рассмотреть возможность предоставления дотаций, заявила депутат Киевского городского совета Алла Шлапак.

В КГГА возможное подорожание проезда пока что не комментируют. Однако, это дело времени.

В Киеве заговорили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте

В конце мая столичные частные перевозчики анонсировали повышение стоимости проезда с 10 до 15 грн за поездку на 90% маршрутов. На некоторых из них проезд оставят по 12 грн.

Подорожание перевозчики связывают с критической ситуацией с топливом в стране. Также в разы подорожали запчасти и горюче-смазочные материалы. Себестоимость проезда выросла во время войны, а пассажиропоток снизился. Покрывать свои расходы перевозчикам неоткуда.

Ранее сообщалось о повышении стоимости проезда в общественном транспорте во Львове, Никополе и Полтаве.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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