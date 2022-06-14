В Украине подешевели б/у авто: стоимость популярных моделей

В Украине в 2022 году заметно подешевели б/у автомобили, что, вероятно, связано с введением в апреле бесплатной растаможки евроблях. AUTO-Consulting назвал популярные б/у автомобили, которые подешевели заметней всего.

В Украине подешевели б/у авто: стоимость популярных моделей

Популярный среди украинцев Volkswagen Passat с 2021 года по июнь 2022 года в среднем заметно подешевел. Так, Passat B6 подешевел на 2000 долларов и теперь его можно купить по цене от 3500 долларов. Passat B5 подешевел на 1150 долларов – от 2400 долларов.

В свою очередь Skoda Octavia, которая не менее популярна в Украине, чем Volkswagen Passat, тоже заметно подешевела. Так, Octavia A5 подешевела на 1300 долларов – от 2700 долларов, а Octavia A7 стала стоить меньше в среднем на 2600 долларов – от 6300 долларов.

Volkswagen Golf четвертого поколения подешевел в среднем на 1200 долларов. Его сейчас в Украине можно купить по цене от 2000 долларов. Golf пятого поколения подешевел на 800 долларов – от 3800 долларов.

В Украине подешевели б/у авто: стоимость популярных моделей

Renault Megane 2010 года подешевел на 950 долларов – от 4650 долларов. В свою очередь Ford Focus 2010 года стал стоить меньше на 700 долларов – от 4700 долларов.

Нужно отметить, что все вышеперечисленные модели входят в число автомобилей, которые чаще всего бесплатно растамаживают в Украине. Всего, кстати, уже бесплатно растаможили около 150 000 евроблях.

Ранее стало известно, что в Украину вновь начали завозить новые автомобили Renault.


Максимов Віталій, Тудей





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