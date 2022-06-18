В Киеве переименуют две станции метро: что известно

В Киевсовете зарегистрирован проект решения о переименовании станций метро в соответствии с результатами опросов.

Об этом говорится на сайт КГГА.

Полный список переименований выглядит так:

«Героев Днепра» - «Героев Украины»;

«Минская» - «Варшавская»;

«Берестейская» - «Бучанская»;

«Площадь Льва Толстого» — «Василия Стуса»;

«Дружбы народов» - «Ботаническая», информирует Апостроф.

Отбор предложений производился до 1 мая. После этого, до 9 мая проходило рейтингование 5 самых популярных вариантов. Участие в опросе по изменению пяти станций приняло 170 646 пользователей.


Инна Погрибная, Апостроф





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