2022-06-18
В Киеве переименуют две станции метро: что известно
В Киевсовете зарегистрирован проект решения о переименовании станций метро в соответствии с результатами опросов.
Об этом говорится на сайт КГГА.
Полный список переименований выглядит так:
«Героев Днепра» - «Героев Украины»;
«Минская» - «Варшавская»;
«Берестейская» - «Бучанская»;
«Площадь Льва Толстого» — «Василия Стуса»;
«Дружбы народов» - «Ботаническая», информирует
Отбор предложений производился до 1 мая. После этого, до 9 мая проходило рейтингование 5 самых популярных вариантов. Участие в опросе по изменению пяти станций приняло 170 646 пользователей.
Инна Погрибная, Апостроф