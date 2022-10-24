У вартість проїзду на метро в Києві включать вартість користування туалетом: на станціях з'являться вбиральні, але радіти рано

У метро Києва відкриють вбиральні для пасажирів, вартість користування якими буде включена у вартість проїзду. Це випливає як з петиції , що набрала необхідну кількість голосів киян, так і з документу, де зафіксовано факт схвалення петиції столичною владою.

Зокрема, оприлюднене доручення мера столиці Віталія Кличка опрацювати до 6 листопада петицію про туалети на станціях метро у Києві.

"Київський міський голова Віталій Кличко 06.10.2022 року направив підтриману петицію директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Кандибору Р. В., постійним комісіям Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами та з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу", - сказано у відповіді на петицію.

Водночас радіти з цього приводу рано. Адже існує ще один документ , який кардинально змінює й доручення Кличка на петицію, і результати виконання цього доручення.

Так, заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, який опрацьовував петицію, ще до доручення Кличка, поінформував мера про те, що на жодній з існуючих на сьогодні станцій Київського метрополітену немає технічної можливості для відкриття громадських туалетів.

"Державними будівельними нормами, що діяли на час проєктування та введення в експлуатацію наявних споруд метрополітену, не було передбачено облаштування громадських вбиралень. Наявні на станціях вбиральні належать до службових приміщень і призначені для працівників Комунального підприємства "Київський метрополітен"", - попереджав Кличка Бондаренко.

Бондаренко також інформував, що проєктування та будівництво нових, реконструкція та технічне переоснащення наявних ліній, окремих споруд і пристроїв метрополітену відбувається відповідно до державних будівельних норм, які затверджуються Міністерством розвитку громад та територій України.

"Наразі не передбачено реконструкції наявних станцій метрополітену ні у 2022 році, ні у 2023 році, у т. ч. через відсутність об’єктивної потреби в цьому", - повідомляв Бондаренко.

Водночас київська влада все ж таки буде змушена пристати на вимогу киян відкрити вбиральні на станціях.

Проте, "стимулом" для цього буде зовсім не петиція киян. Просто це передбачено ДБН В.2.3-7:2018 "Метрополітени", затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.11.2018 № 311.

Однак є одне велике "але". Указані ДБН стосуються лише нового будівництва та реконструкції станцій метрополітену. Реконструкції, як можна зрозуміти з відповіді Бондаренка, не передбачені щонайменше до 2024 року. А будівництво нових станцій метро, принаймні їх введення в експлуатацію, зупинилося разом з приходом у столиці до влади команди Віталія Кличка.

Але якщо колись київська влада доведе до кінця будівництво хоча б однієї станції, то, згідно з ДБН, там має бути передбачене розміщення санітарних вузлів у межах вестибюля станції. Тобто, загальна кількість станцій, оснащених туалетами, може становити мізерний відсоток до всієї мережі метрополітену.

Якщо ж влада наважиться на реконструкцію, допускається влаштування санітарних вузлів у суміщених підземних переходах поза межами шляхів евакуації або поряд зі станцією на поверхні землі. У такому разі санітарні вузли повинні мати окрему від метрополітену систему побутової каналізації.

Яким чином відкриття та обслуговування туалетів відіб'ється на вартості проїзду, також наразі не зрозуміло. Як можна зрозуміти зі змісту петиції, вартість користування вбиральнями має бути включена у вартість проїзду. І наразі ця вартість залишається на рівні 8 грн.

Але в документах київської влади слово "безплатний" не застосовується жодного разу. Натомість йдеться про "громадські туалети", що зовсім не одне й те саме, що "безплатні туалети".

Нагадаємо, петиція з приводу безплатних туалетів на станціях метро у Києві зібрала понад шість тисяч голосів на підтримку автора прохання.

"Зробити на всіх станціях метро безплатний туалет, на одній станції по три кабінки, вхід до якого входитиме у вартість квитка 8 гривень. Це буде зручно для киян та гостей міста", - йшлося у ній.