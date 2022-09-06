2022-09-06
Київське метро змінює графік руху поїздів
Зміни почали діяти з 5 вересня.
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З 5 вересня відбулися зміни в графіку руху поїздів столичного метрополітену. Про це
За повідомленням комунального підприємства, інтервали руху поїздів скорочено. У пікові години вони становитимуть 3-4 хвилини, у міжпікові – 6 хвилин.
Київський метрополітен
«Київський метрополітен» нагадує, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метрополітену призупиняється, а рух підземними ділянками – продовжується. Крім цього, підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття.
Прохід на станцію, як укриття, в комендантську годину (із 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги наступний:
- при вході в метрополітен як укриття обов’язково мати документ-посвідчення особи;
- прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей;
- уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.
Микита Ткаченко, ZN.ua