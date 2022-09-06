Київське метро змінює графік руху поїздів

З 5 вересня відбулися зміни в графіку руху поїздів столичного метрополітену. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

За повідомленням комунального підприємства, інтервали руху поїздів скорочено. У пікові години вони становитимуть 3-4 хвилини, у міжпікові – 6 хвилин.

Київський метрополітен

«Київський метрополітен» нагадує, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метрополітену призупиняється, а рух підземними ділянками – продовжується. Крім цього, підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття.

Прохід на станцію, як укриття, в комендантську годину (із 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги наступний: