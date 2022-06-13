2022-06-13
В Киеве троллейбусный маршрут из спального района продлили по центра: опубликована карта
В Киеве продлили маршрут троллейбуса №31 – теперь этот троллейбусный маршрут курсирует от улицы Милославской до станции метро "Лукьяновская", информирует
Об этом сообщили в местном телеграмм-канале.
Троллейбусный маршрут №31, ранее соединявший спальный район Троещину со станцией Юго-Западной железной дороги "Зенит" вблизи метро "Почайна", теперь имеет 15 дополнительных остановок, которые доходят до станции метро "Лукьяновская".
В целом сейчас в Киеве осуществляют перевозки:
- 145 автобусов на 65 маршрутах
- 88 трамваев на 18 маршрутах
- 108 троллейбусов на 29 маршрутах.
- 570 автобусов частных перевозчиков на 95 маршрутах.
Лиза Бровко, Апостроф