В Киеве троллейбусный маршрут из спального района продлили по центра: опубликована карта

В Киеве продлили маршрут троллейбуса №31 – теперь этот троллейбусный маршрут курсирует от улицы Милославской до станции метро "Лукьяновская", информирует Апостроф .

Об этом сообщили в местном телеграмм-канале.

Троллейбусный маршрут №31, ранее соединявший спальный район Троещину со станцией Юго-Западной железной дороги "Зенит" вблизи метро "Почайна", теперь имеет 15 дополнительных остановок, которые доходят до станции метро "Лукьяновская".

В целом сейчас в Киеве осуществляют перевозки: