У Києві замість тролейбусів працюватимуть автобуси – перелік маршрутів

Сьогодні, 20 жовтня, у Києві замість низки тролейбусних маршрутів вийдуть працювати автобуси. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Місцева влада ухвалила це рішення з метою економії електрики.

«У четвер, 20 жовтня, з метою економії електроенергії в місті, на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси», - написав Кличко у соцмережах.

Міський голова також розповів про перелік маршрутів, де відбудеться заміна транспорту: