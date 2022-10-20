У Києві замість тролейбусів працюватимуть автобуси – перелік маршрутів

Заміна транспорту тимчасова.

У Києві замість тролейбусів працюватимуть автобуси – перелік маршрутів
© КМДА, Олексій Самсонов

Сьогодні, 20 жовтня, у Києві замість низки тролейбусних маршрутів вийдуть працювати автобуси. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Місцева влада ухвалила це рішення з метою економії електрики.

«У четвер, 20 жовтня, з метою економії електроенергії в місті, на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси», - написав Кличко у соцмережах.

Міський голова також розповів про перелік маршрутів, де відбудеться заміна транспорту:

  • № 6 "Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності"
  • №7 "вул. Чорнобильська - ст. м. "Площа Льва Толстого"
  • №14 "Ботанічний сад-залізничний вокзал"
  • №16 "вул. Туполєва-Майдан Незалежності"
  • № 18 "Майдан Незалежності – вул. Сошенка"
  • №23 "вул. Туполєва - Лук'янівська площа"
  • №24 "вул. Північна-просп. Свободи"
  • №26 " просп. Свободи-ст. м. "Нивки"
  • № 27 "ст. м. Почайна – зал. ст. "Київ-Волинський"
  • №28 "ст. м." Лук'янівська-просп. Свободи"
  • № 29Д "Дарницька площа – зал. станція "Зеніт"
  • №31 "вул. Милославська-ст. м. "Лук'янівська"
  • №32 "вул. Північна-вул. Сошенко"
  • № 33 "Мінський масив – Залізничний вокзал "Південний"
  • № 34 "вул. Північна ст. м. "Почайна"
  • № 37 "вул. Милославська – ст. м. "Лісова"
  • №42 "вул. Дегтярівська-ст. м. "Либідська"
  • № 43 "Кібцентр – Дарницька площа"
  • № 47 "вул. Милославська – ст. м. "Мінська"
  • №50к"вул. Милославська – Дарницька площа"
  • №50 "вул. Милославська – ст. м. "Либідська".


Олена Середа, ZN.ua





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