2022-10-20
У Києві замість тролейбусів працюватимуть автобуси – перелік маршрутів
Заміна транспорту тимчасова.
© КМДА, Олексій Самсонов
Сьогодні, 20 жовтня, у Києві замість низки тролейбусних маршрутів вийдуть працювати автобуси. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Місцева влада ухвалила це рішення з метою економії електрики.
«У четвер, 20 жовтня, з метою економії електроенергії в місті, на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси», - написав Кличко у
Міський голова також розповів про перелік маршрутів, де відбудеться заміна транспорту:
- № 6 "Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності"
- №7 "вул. Чорнобильська - ст. м. "Площа Льва Толстого"
- №14 "Ботанічний сад-залізничний вокзал"
- №16 "вул. Туполєва-Майдан Незалежності"
- № 18 "Майдан Незалежності – вул. Сошенка"
- №23 "вул. Туполєва - Лук'янівська площа"
- №24 "вул. Північна-просп. Свободи"
- №26 " просп. Свободи-ст. м. "Нивки"
- № 27 "ст. м. Почайна – зал. ст. "Київ-Волинський"
- №28 "ст. м." Лук'янівська-просп. Свободи"
- № 29Д "Дарницька площа – зал. станція "Зеніт"
- №31 "вул. Милославська-ст. м. "Лук'янівська"
- №32 "вул. Північна-вул. Сошенко"
- № 33 "Мінський масив – Залізничний вокзал "Південний"
- № 34 "вул. Північна ст. м. "Почайна"
- № 37 "вул. Милославська – ст. м. "Лісова"
- №42 "вул. Дегтярівська-ст. м. "Либідська"
- № 43 "Кібцентр – Дарницька площа"
- № 47 "вул. Милославська – ст. м. "Мінська"
- №50к"вул. Милославська – Дарницька площа"
- №50 "вул. Милославська – ст. м. "Либідська".
Олена Середа, ZN.ua