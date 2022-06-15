Стоимость авто больше не будет браться в расчет при растаможке евроблях: детали законопроектов от Кабмина

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде три законопроекта, направленных на изменение налогообложения транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Хотя три законопроекта, призванных изменить систему растаможки авто в Украине, были согласованы еще неделю назад, их текст до сих пор нигде не обнародован. Но в этот раз стало известно больше деталей, каким образом Кабмин намерен регулировать эту сферу в дальнейшем.

Так, по словам Мельничука, речь идет о законопроектах №7466, №7467 и №7468. В целом они предусматривают внесение изменений в Налоговый, Бюджетный и Таможенный кодекс относительно налогообложения транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Украины.

В частности, первым законопроектом предлагается изменить существующую систему налогообложения легковых автомобилей. Будет предложена новая формула растаможивания транспортного средства, согласно которой не будет учитываться стоимость авто. Формула расчета будет состоять из следующих показателей: возраст, тип и объем двигателя и эксклюзивность транспортного средства.

Этим же законопроектом будет определено, что при первой государственной регистрации в Украине из перечня плательщиков сбора на обязательное государственное пенсионное страхование будут исключены предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности, а также физические лица.

Вторым законопроектом предлагается определить, что таможенное оформление легковых автомобилей для их свободного обращения на территории Украины будет осуществляться на основании электронной таможенной декларации, подаваемой декларантом через Единый государственный веб-портал электронных услуг. Таможенным оформлением продолжат заниматься таможенные органы.

Проект также предусматривает право для предприятий при декларировании легковых автомобилей, бывших в употреблении и с года выпуска которых прошло более трех лет, выбирать по желанию любую форму декларирования, предусмотренную Таможенным кодексом.

Согласно законопроекту заказ услуг по государственной регистрации и перерегистрации легковых автомобилей будет осуществляться средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг. Сертификация легковых автомобилей, ввезенных на таможенную территорию Украины для свободного обращения, будет добровольной и будет производиться по желанию лица, ввозящего такой автомобиль.

Третий проект закона предусматривает, что 50% поступлений от акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств будут направляться в общий фонд государственного бюджета, остальные 50% - в специальный фонд госбюджета.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в указанных законопроектах будет норма, предусматривающая полное освобождение от налогообложения автомобилей с электрическими двигателями и меньшую ставку для авто с гибридными двигателями.

Также один из законопроектов будет содержать нормы, предусматривающие растаможку авто в "Дії". Это должно навсегда устранить любые схемы, коррупцию и манипуляции с ценами на авто при растаможке. Таможенники не будут влиять на формулу растаможки - ее будут определять исключительно характеристики авто. Растаможка будет максимально простой и удобной. Достаточно ввести VIN-код авто, а расчет платежей будет производиться автоматически. Оплатить можно будет прямо в приложении. Весь процесс растаможивания займет не более 5 минут.