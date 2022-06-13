Укрзализныця запустила два новых поезда в Польшу: график движения и стоимость билетов

Укрзализныця 11 июня запустила два новых поезда в Перемышль. Дополнительные поезда в Польшу будут курсировать ежедневно из Киева и Запорожья. График движения опубликован на сайте УЗ.

В связи с тем, что все больше украинцев ежедневно возвращается домой на родину, Укрзализныця запускает новые поезда.

"Мы реагируем на увеличенный спрос пассажиров на поезда из-за границы в Украину, ведь только за последний месяц по железной дороге в Украину вернулось около 50 000 наших граждан, и мы наблюдаем рост тенденции на возвращение" — говорится в сообщении УЗ.

Поезд №53/54 Киев — Перемышль – Киев отправляется в 19:48 и прибывает в Перемышль в 07:21. В обратном направлении поезд отправляется в 18:39 и прибывает в Киев в 09:21. Стоимость проезда в купе обойдется в 1127 грн.

Поезд №31/32 Запорожье — Перемышль — Запорожье отправляется из Запорожья в 15:30, останавливается в Днепре в 17:33, и прибывает в Перемышль в 12:50. С Перемышля поезд отходит в 16:00, останавливается в Днепре в 13:26, и прибывает в Запорожье в 15:51. Что касается стоимости билетов, то в купе билеты стоят по 1886 грн.

Благодаря новому маршруту пассажиры будут иметь удобную пересадку на поезда, которые курсируют в другие города Польши и Австрии. По прибытии в 07:21 в Перемышль можно пересесть в 10:21 на поезд Интерсити № 105 "Перемышль – Вена – Грац". Также можно удобно пересесть на поезд Интерсити № 3804 "Перемышль – Щецин", который курсирует, в частности, через города Краков, Катовице, Вроцлав, Зелена Гура, Щецин.

В обратном направлении можно также воспользоваться поездами, курсирующими по Польше и Австрии, для пересадки на поезд № 54/53 "Перемышль – Киев ". Так, поезд № 104 "Грац – Вена – Перемышль" отправляется в 05:26 из Граца и в 08:10 из Вены и прибывает в Перемышль в 17:03. Поезд № 73104 "Вроцлав – Перемышль" отправляется в 09:10 и прибывает в Перемышль в 16:59.

Билеты на поезда в Перемышль можно купить онлайн через сайт booking.uz.gov.ua и в кассах ж/д вокзалов.

Ранее сообщалось, что в Германии до конца лета ввели тариф на проезд в общественном транспорте за 9 евро в месяц.